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الشرطة الكندية تعزز من تواجدها وسط أوتاوا لمواجهة المتظاهرين

07:41 م الخميس 17 فبراير 2022
الشرطة الكندية تعزز من تواجدها وسط أوتاوا لمواجهة المتظاهرين

الشرطة الكندية - أرشيفية

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أوتاوا - (أ ش أ):

عززت قوات الشرطة الكندية، اليوم الخميس، من تواجدها في وسط العاصمة الفدرالية مع استمرار المتظاهرين اليمينيين المعارضين لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بكورونا في احتلال العاصمة الكندية لنحو ثلاثة أسابيع.

وتم نصب الأسوار صباح اليوم أمام المباني الحكومية بما في ذلك مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ. وشوهدت سيارات الشرطة تتجمع بالقرب من المطار الدولي في الجنوب.

إلى جانب أي تداعيات جنائية، فإن الدعوى الجماعية التي رفعها سكان أوتاوا ضد المتظاهرين في وسط المدينة تشمل الآن منطقة موسعة تدور في منطقة "ساندي هيل" و"سوق باي وارد".

وأعطت هذه التحذيرات الأخيرة، التي نُشرت على الإنترنت وتم توزيعها على شكل منشورات، للمتظاهرين قائمة محدثة من القواعد التي قد تنطبق على احتلال بعض شوارع وسط المدينة والعقوبات المحتملة بموجب السلطات الفيدرالية والإقليمية الموسعة.

وفي حديثه لمجلس المدينة يوم أمس الأربعاء، قال قائد الشرطة المؤقتة ستيف بيل إن الشرطة لديها الآن الموارد وخطة لإنهاء الاحتجاج بأمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه الحكومة الليبرالية للضغط صباح الخميس للحصول على أدلة تربط "التطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" بالاحتجاج المستمر في أوتاوا - أحد الأسباب التي أشارت إليها لإطلاق قانون الطوارئ.

واستندت الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ والذي تم إطلاقه لأول مرة منذ إقراره في عام 1988. تمنح هذه الخطوة الحكومة صلاحيات جديدة للتعامل مع المتظاهرين المناهضين للقاحات الذين ربطوا مدينة أوتاوا بعقدة - بما في ذلك سلطة حظر السفر إلى مناطق الاحتجاج وحظر على الناس إحضار القاصرين إلى التجمعات غير القانونية.

وونشرت الحكومة أسباب تفعيل القانون في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء ووصفت الوضع في أنحاء البلاد بأنه "مقلق ومتقلب ولا يمكن التنبؤ به".

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الكندية العاصمة الفدرالية المتظاهرين اليمينيين مجلس الشيوخ

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