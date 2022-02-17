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"خطوة تصعيدية".. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي من بلادها

07:10 م الخميس 17 فبراير 2022
"خطوة تصعيدية".. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي من بلادها

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارت جورمان.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه ليس هناك سبب لتصرف روسيا، " ونحن ننظر إلى هذا بوصفه خطوة تصعيدية وندرس رد فعلنا عليها".

وأضافت الوزارة أن جورمان يحمل تأشيرة سارية وأنه موجود في روسيا منذ أقل من ثلاثة أعوام، ولم تنته فترة عمله بعد.

وطالبت الحكومة الأمريكية روسيا "بإنهاء الطرد غير المسبب لدبلوماسيين وموظفين أمريكيين"، مشيرة إلى أن توافر الموظفين الدبلوماسيين اللازمين للبلدين أصبح أكثر أهمية من أجل تسهيل التواصل بين الحكومتين في ظل الوضع الراهن.

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