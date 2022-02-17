اشتباكات ومناوشات على حدود أوكرانيا.. وبيان رسمي من كييف

كييف - (د ب أ):

اتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد بانتهاك وقف لإطلاق النار أكثر من 30 مرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواترت أنباء عن أن روضة أطفال في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة تعرضت لقصف مباشر من الانفصاليين.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراقبي الحرب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالبقاء في البلاد بعدما بدأوا الانسحاب خلال الأيام الأخيرة.

وفي لوهانسك، وهي واحدة من منطقتين يسيطر عليهما المتمردون في شرق أوكرانيا، اتهم الانفصاليون القوات الحكومية بإطلاق عشرات من قذائف الهاون. وقالوا إن مواقع المتمردين في منطقة دونيتسك تعرضت للقصف أيضا.

واتهم الانفصاليون الموالون لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، اليوم الخميس، بعضهم البعض بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة بما في ذلك قذائف المورتر والمدفعية، مما زاد من حدة التوترات بين موسكو وكييف.

وقال شاهد عيان لرويترز إنه تم سماع صوت قذيفة في منطقة قرب مطار دونيتسك وقرية إلينوفكا بشرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من روسيا.