أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

بايدن: كل المؤشرات تؤكد استعداد روسيا لغزو أوكرانيا خلال أيام

05:31 م الخميس 17 فبراير 2022
بايدن: كل المؤشرات تؤكد استعداد روسيا لغزو أوكرانيا خلال أيام

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

وأكد بايدن، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض "كل مؤشر لدينا هو أنهم [الروس] يستعدون للذهاب إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف بايدن "لا أخطط للاتصال بـ [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين في الوقت الراهن".

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب بعض قواتها من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

جو بايدن الرئيس الأميركي غزو أوكرانيا روسيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا