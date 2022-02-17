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كورونا: أمريكا تعلن التعايش مع الوباء رغم الخطر

03:39 م الخميس 17 فبراير 2022
كورونا: أمريكا تعلن التعايش مع الوباء رغم الخطر

أنتوني فاوتشي

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واشنطن- (بي بي سي):

قال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الوقت قد حان لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية، على الرغم مخاطر الفيروس.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، قال الدكتور فاوتشي إن الولايات الأمريكية تواجه خيارات صعبة، حيث أنه لا يوجد حل مثالي لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المواطنين وحمايتهم من عواقب إجراءات احتواء الوباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأقر فاوتشي بأن السياسات التي تتخذها الولايات للتخفيف من إجراءات كورونا قد يترتب عليها المزيد من الإصابات، لكنه أوضح أن سياسات الوقاية شديدة الصرامة يمكنها أيضا أن تضر بالصحة العقلية للأطفال وبنموهم.

وتتراجع الزيادة في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون في الولايات المتحدة، لكن أعداد الإصابات بكوفيد لا تزال مرتفعة، حيث يموت أكثر من ألفي أمريكي يومياً جراء الإصابة بالفيروس، معظمهم من غير المحصنين.

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أنتوني فاوتشي أخبار BBC التعايش مع الوباء فيروس كورونا

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