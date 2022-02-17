أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب أوميكرون

الرئيس الأوكراني: أرسلنا في فبراير طلبًا إلى موسكو لإجراء محادثة مع بوتين

02:40 م الخميس 17 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني: أرسلنا في فبراير طلبًا إلى موسكو لإجراء محادثة مع بوتين

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (أ ش أ):

أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن كييف أرسلت في فبراير الجاري، طلباً إلى إدارة الرئيس الروسي لإجراء محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين .

ونقلت صحيفة " آر بي كا- أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله :"ليس (فقط) في الأيام الأخيرة، من وقت لآخر، أوكرانيا، كدولة مسؤولة، في أي لحظات مخاطر التصعيد، والمعلومات المتعلقة بهذه المخاطر، والمعلومات حول نشر القوات، وما شابه ذلك، تقدم طلبات رسمية إلى إدارة الرئيس الروسي. لقد حدث ذلك".

وبحسب قوله، في فبراير، كان هناك أيضًا طلب من هذا القبيل، "لم تُترك أوكرانيا دون إجابة، لكن الجواب لم يسفر عن لقاء".

وتتهم الدول الغربية روسيا الاتحادية بإعداد خططا لتصعيد الأوضاع حول أوكرانيا؛ وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع، وتقول، إن هذه المزاعم تستخدم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني موسكو فلاديمير بوتين الحدود الروسية الناتو

الخبر التالى:

رئيس التشيك: الاستخبارات الأمريكية أحرجت نفسها بالتحذير من غزو روسي لأكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا