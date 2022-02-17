الرئيس الأوكراني: أرسلنا في فبراير طلبًا إلى موسكو لإجراء محادثة مع بوتين

كييف- (أ ش أ):

أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن كييف أرسلت في فبراير الجاري، طلباً إلى إدارة الرئيس الروسي لإجراء محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين .

ونقلت صحيفة " آر بي كا- أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله :"ليس (فقط) في الأيام الأخيرة، من وقت لآخر، أوكرانيا، كدولة مسؤولة، في أي لحظات مخاطر التصعيد، والمعلومات المتعلقة بهذه المخاطر، والمعلومات حول نشر القوات، وما شابه ذلك، تقدم طلبات رسمية إلى إدارة الرئيس الروسي. لقد حدث ذلك".

وبحسب قوله، في فبراير، كان هناك أيضًا طلب من هذا القبيل، "لم تُترك أوكرانيا دون إجابة، لكن الجواب لم يسفر عن لقاء".

وتتهم الدول الغربية روسيا الاتحادية بإعداد خططا لتصعيد الأوضاع حول أوكرانيا؛ وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع، وتقول، إن هذه المزاعم تستخدم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.