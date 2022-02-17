أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

صحيفة: روسيا تقول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس على وشك الانتهاء

12:41 م الخميس 17 فبراير 2022
صحيفة: روسيا تقول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس على وشك الانتهاء

ألكسندر جروشكو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، القول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية "ويمكن للجميع الهدوء الآن"،

وأفادت صحيفة كوميرسانت الروسية بأن الوحدات العسكرية سوف تعود إلى مواقع تمركزها الدائم.

وكان جروشكو يعلق على مخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن التواجد العسكري الروسي في بيلاروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة في بيلاروس من المقرر أن تنتهي في 20 فبراير.

ومن المنتظر أن يتابع الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو التدريبات في أحد المواقع اليوم.

ألكسندر جروشكو التدريبات العسكرية بيلاروس الجيش الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا