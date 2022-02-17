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السفير الأوكراني في ألمانيا يحذر من تسويات غير مجدية مع روسيا

11:42 ص الخميس 17 فبراير 2022
السفير الأوكراني في ألمانيا يحذر من تسويات غير مجدية مع روسيا

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ):

حذر السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك من "تسويات غير مجدية" في النزاع بين روسيا وبلاده .

وقال ميلنيك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لا يتعلق الأمر اليوم في المقام الأول بتجنب حرب روسية جديدة وسط أوروبا فقط... الأوكرانيون يأملون هنا ألا يتم إبرام تسويات غير مجدية دون مراعاتنا وعلى حساب مستقبلنا".

وأكد أنه يجب ألا تقدم الحكومة الاتحادية أية تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تعزيز الاختيار الحر للتحالف (حلف شمال الأطلسي ناتو) من ناحية، وكي لا يتم ترحيل عضوية أوكرانيا بالحلف لأجل غير مسمى.

وأشار السفير الأوكراني إلى أن أوكرانيا تأمل أيضا أن يدعو المستشار الألماني أولاف شولتس لعقد قمة خلال الأسابيع القادمة على أعلى مستوى من أجل تجاوز الصمت الخطير وانقطاع الاتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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