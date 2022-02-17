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الرئيس التشيكي: غزو روسيا لأوكرانيا ليس مرجحا

11:40 ص الخميس 17 فبراير 2022
الرئيس التشيكي: غزو روسيا لأوكرانيا ليس مرجحا

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان

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براغ - (د ب أ):

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في مقابلة مع صحيفة "ملادا فرونتا دنيس" إن غزو روسيا لأوكرانيا ليس مرجحا، موضحا أن بدء أي عملية يمكن أن يضر روسيا أكثر من أن يفيدها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة أن زيمان قال: "الروس ليسوا مجانين ... في رأيي لن تكون هناك حرب".

كما قال زيمان: "لا يمكن استبعاد نزاع محلي للغاية على حدود جمهورية دونيتسك أو جمهورية لوهانسك".

يشار إلى أنه لم يتم الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا.

وأشار زيمان إلى أن لديه شكوكا حول المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي تم تمريرها بشأن نوايا روسيا.

جدير بالذكر أن جمهورية التشيك هي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وتؤيد حكومة التشيك الغرب، في حين أن زيمان الذي يعد منصبه شرفيا بشكل أساسي، حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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