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السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة

11:28 ص الخميس 17 فبراير 2022
السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة

السعودية

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وكالات:

تدرس المملكة العربية السعودية تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعيًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، حسبما نقلت سكاي نيوز الإخبارية.

وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، لسكاي نيوز، : "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل".

وكانت دولة الإمارات قد غيرت نظام العمل وأعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

يذكر أن رؤية دولة الإمارات بقرار نظام العمل الجديد جاءت لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة.

السعودية فرص عمل الاستثمار أحمد الراجحي

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