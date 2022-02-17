قصف إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

دمشق- (بي بي سي):

استهدف قصف إسرائيلي بحسب وكالة الأنباء السورية عدة نقاط في محيط بلدة زاكية في ريف دمشق الجنوبي بعدة صواريخ، وتسبب القصف في أضرار مادية، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وبحسب مصدر عسكري، بدأ القصف في منتصف ليلة أمس واستخدمت فيه صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل.

وهذا الاستهداف لمحيط العاصمة السورية هو الثاني خلال الشهر الحالي.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية على سوريا ضرب بعضها مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هجمات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.