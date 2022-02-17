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العاصفة يلينيا تتسبب في اضطرابات وإلغاء رحلات جوية بألمانيا

08:52 ص الخميس 17 فبراير 2022
العاصفة يلينيا تتسبب في اضطرابات وإلغاء رحلات جوية بألمانيا

العاصفة

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برلين - (د ب أ):

تعرضت ألمانيا لرياح عاصفة، وسقطت أشجار وألغت السلطات رحلات جوية مع وصول العاصفة "يلينيا" في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن سرعة الرياح بلغت 120 كم في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيا بجبال هارتس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت أقصى سرعة في تلك الفترة 152 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الطقس الشديد من مساء الأربعاء إلى مساء الخميس في النصف الشمالي من البلاد.

وألغت شركة لوفتهانزا 20 رحلة جوية كإجراء احترازي.

وأثرت الأشجار التي أسقطتها الرياح على السفر بالقطار في بعض المناطق، بما في ذلك بين بريمن وهامبورج وفي منطقة دورتموند.

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