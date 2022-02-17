الرئيس الأوكراني: الدبلوماسية نجحت في تعزيز تسليح الجيش

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الأربعاء، إن الدبلوماسية نجحت في تعزيز تسليح الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الوضع على الحدود تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي انسحاب روسي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، شكك الرئيس الأوكراني، في إعلان موسكو سحب قواتها من شبه جزيرة القرم، قائلاً إن بلاده لم تر أي انسحاب لقوات روسية على الحدود.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين.