العالم في 24 ساعة.. أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني والغرب يشكك في سحب قوات روسية
وكالات
سيطرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على أحداث الأربعاء، إذ أحيا الأوكرانيون "يوم الوحد" تحت شعار "لن نركع" في تحدي للغزو الروسي المحتمل، وشككت دول بينهم الولايات المتحدة من التصريحات الروسية بشأن سحب وحدات روسية من الحدود الأوكرانية، وحذروا من رد سريع وحازم في حال اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
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