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العالم في 24 ساعة.. أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني والغرب يشكك في سحب قوات روسية

12:03 ص الخميس 17 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني والغرب يشكك في سحب قوات روسية

أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني

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وكالات

سيطرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على أحداث الأربعاء، إذ أحيا الأوكرانيون "يوم الوحد" تحت شعار "لن نركع" في تحدي للغزو الروسي المحتمل، وشككت دول بينهم الولايات المتحدة من التصريحات الروسية بشأن سحب وحدات روسية من الحدود الأوكرانية، وحذروا من رد سريع وحازم في حال اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

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