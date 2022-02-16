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لجنة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الليبية تعقد اجتماعها الأول

11:17 م الأربعاء 16 فبراير 2022
لجنة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الليبية تعقد اجتماعها الأول

انتخابات ليبيا

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ليبيا - (أ ش أ)

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
ذكر بيان لوزارة العدل - أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء - أن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى بعد إعداد مسودة القانون، إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأطراف السياسية؛ لاسيما المجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف أن اللجنة ستحيل بعد ذلك مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية الدكتور سلامة الغويل.

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Asha
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