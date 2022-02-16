أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 58 شخصًا

11:08 م الأربعاء 16 فبراير 2022
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 58 شخصًا

فيضانات البرازيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

البرازيل - (أ ش أ)

تسببت الانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 58 شخصًا على الأقل في البرازيل.

وذكرت صحيفة "فولها" البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى الانهيارات الطينية والفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو في البرازيل ارتفعت إلى 58، مشيرة إلى أن الفيضانات ضربت مدينة بتروبوليس.

وقال العمدة روبنز بومتمبو إن عدد القتلى قد يرتفع مع انتشال عمال الإنقاذ المزيد من الجثث من بين الحطام. وتم انتشال 21 شخصا أحياء.

وكانت الحصيلة السابقة المعلنة 38 قتيلا، وانضم المدنيون إلى جهود الإنقاذ الرسمية.

وشهدت المنطقة الجبلية المنكوبة كوارث مماثلة في العقود الأخيرة ، من بينها كارثة تسببت في أكثر من 900 حالة وفاة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات ومنازل تجرّها الانهيارات الأرضية والمياه تتدفق عبر بتروبوليس والمناطق المجاورة.

وأظهرت شبكة تلفزيون جلوبو منازل مدفونة تحت الطين في مناطق لم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إليها بعد.

هذا المحتوى من

Asha
فيضانات البرازيل ضحايا الفيضانات انهيارات أرضية

الخبر التالى:

لجنة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الليبية تعقد اجتماعها الأول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا