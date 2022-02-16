أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

اجتماع لوزراء دفاع الحلف.. إيطاليا: انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول الأعمال

10:17 م الأربعاء 16 فبراير 2022
اجتماع لوزراء دفاع الحلف.. إيطاليا: انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول الأعمال

وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

إيطاليا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الأربعاء، إن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليست على جدول الأعمال.

وأضاف جويريني - في تصريحات له في نهاية اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - "أعتقد أنه ليس من الممكن قبول إملاءات تتحدى حق تقرير المصير للدول بصفة فردية".

وأكد جويريني أن التصريحات الروسية بشأن الرغبة في الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع أوكرانيا يجب أن تتبعها حقائق ملموسة، مشيرا إلى أن اليوم الأول لاجتماع (الناتو) تناول القضايا المتعلقة بالأزمة على الجانب الشرقي لأوكرانيا، وكذلك الرسالة الواضحة والقوية المرسلة من الحلف إلى روسيا في الوقت الراهن، وهي التأكيد على تعزيز إجراءات الردع من ناحية، ومن ناحية أخرى التشجيع على الحوار مع روسيا في جميع المنتديات.

هذا المحتوى من

Asha
لورينزو جويريني حلف الناتو أوكرانيا إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس | أمطار وبرودة شديدة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا