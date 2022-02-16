اجتماع لوزراء دفاع الحلف.. إيطاليا: انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول الأعمال

إيطاليا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الأربعاء، إن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليست على جدول الأعمال.

وأضاف جويريني - في تصريحات له في نهاية اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - "أعتقد أنه ليس من الممكن قبول إملاءات تتحدى حق تقرير المصير للدول بصفة فردية".

وأكد جويريني أن التصريحات الروسية بشأن الرغبة في الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع أوكرانيا يجب أن تتبعها حقائق ملموسة، مشيرا إلى أن اليوم الأول لاجتماع (الناتو) تناول القضايا المتعلقة بالأزمة على الجانب الشرقي لأوكرانيا، وكذلك الرسالة الواضحة والقوية المرسلة من الحلف إلى روسيا في الوقت الراهن، وهي التأكيد على تعزيز إجراءات الردع من ناحية، ومن ناحية أخرى التشجيع على الحوار مع روسيا في جميع المنتديات.