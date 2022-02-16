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واشنطن: سنسرع وتيرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في حال حدوث هجوم

09:49 م الأربعاء 16 فبراير 2022
واشنطن: سنسرع وتيرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في حال حدوث هجوم

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، إن روسيا تنشر خطابات زائفة كذريعة للهجوم على أوكرانيا، مشيرة إلى أن قلق واشنطن بشأن حدوث غزو روسي محتمل لأوكرانيا لم يتراجع، وأن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن واشنطن ستسرع من وتيرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في حال حدوث غزو روسي لها.

وأكد: "لا نزال في مرحلة قد يحدث بها غزو أوكرانيا في أي لحظة"

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