واشنطن: روسيا تدفع بقوات قتالية على حدود أوكرانيا

وكالات

اتهمت الخارجية الأمريكية الأربعاء، روسيا بدفع المزيد من القوات إلى الحدود الأوكرانية، على عكس إعلان وزارة الدفاع الروسية ببدء سحب عدد من القوات بعد انتهاء تدريبها.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن روسيا تنشر خطابات زائفة كذريعة للهجوم على أوكرانيا، مشيرة إلى أن قلق واشنطن بشأن حدوث غزو روسي محتمل لأوكرانيا لم يتراجع، وأن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.

وأوضحت أن المزيد من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تتحرك بشكل مقلق نحو مواقع قتالية، وأنها ليست لديها أي أسباب تدفعها لتصديق تصريحات روسيا عن سحب بعض قواتها.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن سيبحث مع قادة الاتحاد الأوروبي الأزمة الأوكرانية.