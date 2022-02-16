الناتو: لا توجد أي إشارة على الأرض لوقف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

بلجيكا - (أ ش أ)

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، من أنه برغم "الإشارات الواردة من موسكو" بضرورة استمرار الدبلوماسية لكن لا توجد أي إشارة على وقف التصعيد عملياً على الأرض على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ستولتنبرغ قوله في مؤتمر صحفي ببروكسل عقب الانتهاء من اجتماع وزراء دفاع الحلف إن "الحلفاء يرحبون بجميع الجهود الدبلوماسية وهناك إشارات من موسكو على ضرورة استمرار الدبلوماسية لكن حتى الآن لا نرى "أي دليل على وقف التصعيد على الأرض".

وأضاف ستولتنبرغ أن القوات الروسية لم تنسحب بعد، مشيراً في الوقت نفسه "هذا قد يتغير بالطبع"، موضحا الأمين العام على أن "الناتو" لا يزال مستعداً للحوار بشأن هذه الأزمة.