أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

الناتو: لا توجد أي إشارة على الأرض لوقف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

09:38 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الناتو: لا توجد أي إشارة على الأرض لوقف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بلجيكا - (أ ش أ)

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، من أنه برغم "الإشارات الواردة من موسكو" بضرورة استمرار الدبلوماسية لكن لا توجد أي إشارة على وقف التصعيد عملياً على الأرض على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ستولتنبرغ قوله في مؤتمر صحفي ببروكسل عقب الانتهاء من اجتماع وزراء دفاع الحلف إن "الحلفاء يرحبون بجميع الجهود الدبلوماسية وهناك إشارات من موسكو على ضرورة استمرار الدبلوماسية لكن حتى الآن لا نرى "أي دليل على وقف التصعيد على الأرض".

وأضاف ستولتنبرغ أن القوات الروسية لم تنسحب بعد، مشيراً في الوقت نفسه "هذا قد يتغير بالطبع"، موضحا الأمين العام على أن "الناتو" لا يزال مستعداً للحوار بشأن هذه الأزمة.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا أوكرانيا حلف الناتو موسكو الحدود الروسية الأوكرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس | أمطار وبرودة شديدة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا