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فوق البحر المتوسط.. "البنتاجون": مقاتلات روسية اقتربت بشكل خطير من طائراتنا

09:32 م الأربعاء 16 فبراير 2022
فوق البحر المتوسط.. "البنتاجون": مقاتلات روسية اقتربت بشكل خطير من طائراتنا

البنتاجون

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وكالات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأربعاء عن ما وصفته بـ"حوادث مقلقة" حصلت فوق البحر المتوسط، وتضمنت تحليق طائرات روسية وأمريكية على مقربة خطيرة من بعضها البعض.

وقال البنتاغو، إن طائرات للبحرية الأمريكية تعرضت لمضايقة من مقاتلات روسية فوق البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن المقاتلات الروسية والأمريكية حلقت بشكل خطير بالقرب من بعضهما البعض، في 3 حوادث منفصلة وقعوا خلال الأسبوع الماضي.

وكشف المسؤولون، أن في حادثة منهم اقتربت فيه طائرتا البلدين على بعد 5 أقدام من بعضهما البعض.

وزارة الدفاع الأمريكية مقاتلات روسية حوادث مقلقة البحر المتوسط روسيا أمريكا

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