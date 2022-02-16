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بيان من البيت الأبيض بعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا

08:34 م الأربعاء 16 فبراير 2022
بيان من البيت الأبيض بعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا

البيت الأبيض

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وكالات

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، على دعم واشنطن لأوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن واشنطن لا تزال تعتقد أن هجومًا روسيًا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، مشيرة إلى أن موسكو ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وأن كل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا.

وأكد أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

البيت الأبيض واشنطن التحقيقات الأوكرانية أوكرانيا جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض

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