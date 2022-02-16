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الناتو يدرس تشكيل مجموعات قتالية جديدة قرب أوكرانيا

08:32 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الناتو يدرس تشكيل مجموعات قتالية جديدة قرب أوكرانيا

حلف الناتو

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بروكسل - (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء أن وزراء دفاع الحلف قرروا وضع خيارات لتعزيز وجوده العسكري في أراضي الحلف القريبة من أوكرانيا، على الرغم من مطالبات موسكو بالقيام بعكس ذلك تماما.

وأوضح ستولتنبرج أن هذه الخيارات تشمل تشكيل مجموعات قتالية جديدة تابعة للحلف في وسط وجنوب وجنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى المجموعات المشكلة في دول البلطيق، مضيفا أن القادة العسكريين سيعملون على وضع التفاصيل وتقديم تقرير خلال الأسابيع المقبلة.

وقام ستولتنبرج بتفسير هذه الخطوة قائلا "لقد برهنت روسيا عن رغبتها في استخدام القوة لمحاولة الضغط على دول أخرى.. الوضع الطبيعي الجديد هو أن روسيا برهنت أنها مستعدة حقا لمنازعة المبادئ الأساسية لأمننا".

وأضاف ستولتنبرج أنه حتى إذا قامت روسيا بالتراجع وسحب قواتها الآن، فإن الأحداث الأخيرة تظهر أنه يتعين على حلف الناتو دراسة تغييرات طويلة المدى على توزيع قواته في أوروبا.

حلف الناتو ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أوكرانيا وزراء دفاع الحلف

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