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واشنطن: نسعى إلى رد اقتصادي شديد وفوري في حال غزو روسيا لأوكرانيا

07:50 م الأربعاء 16 فبراير 2022
واشنطن: نسعى إلى رد اقتصادي شديد وفوري في حال غزو روسيا لأوكرانيا

جو بايدن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إنها تلقت تعليمات من الرئيس جو بايدن، بشأن سعي واشنطن لإرسال "رد اقتصادي شديد وسريع وفوري" إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ريموندو إيضاحها - في تصريحات صحفية - أن الرئيس بايدن شدد في حديثه على قضية الرد الاقتصادي على أنه لو حدث هجوم روسي ضد أوكرانيا فإن واشنطن سوف تقوم بـ "انتقام اقتصادي شديد وسريع وفوري".

وأكدت الوزيرة الأمريكية أن مثل هذه الخطوة سوف تتم بالعمل مع الحلفاء.

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