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رئيس النواب الليبي: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين

06:40 م الأربعاء 16 فبراير 2022
رئيس النواب الليبي: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

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ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حيث بحثا تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس النواب الليبي، أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية، مشيرا إلي أن مجلس النواب لديه القدرة على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية.

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