أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

10 قتلى و11 في عداد المفقودين بعد غرق سفينة صيد قبالة سواحل كندا

05:44 م الأربعاء 16 فبراير 2022
10 قتلى و11 في عداد المفقودين بعد غرق سفينة صيد قبالة سواحل كندا

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أوتاوا - (بي بي سي)

عرقلت الرياح العاتية والأمواج الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة جهود البحث عن 11 من طاقم سفينة الصيد الإسبانية المفقودين.

غرقت السفينة في نيوفاوندلاند قبالة كندا في وقت مبكر من يوم أمس.

وكانت سفن أخرى قد انتشلت ثلاثة ناجين وعشر جثث من المنطقة التي عادة تصطاد فيها الأساطيل الإسبانية والبرتغالية.

وأرسل خفر السواحل الكندي سفينة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحطام بعد أن تلقى مسؤولو الإنقاذ نداء الاستغاثة.

السفينة، فيلا دي بيتانكسو، كانت تضم طاقماً يتألف من 24 شخصاً، 16 منهم من إسبانيا وخمسة من بيرو وثلاثة من غانا.

هذا المحتوى من

BBC
أخبار BBC غرق سفينة سواحل كندا سفينة الصيد الإسبانية كندا إسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تحريك سعر الخبز وزيادة الأسعار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا