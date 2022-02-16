10 قتلى و11 في عداد المفقودين بعد غرق سفينة صيد قبالة سواحل كندا

أوتاوا - (بي بي سي)

عرقلت الرياح العاتية والأمواج الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة جهود البحث عن 11 من طاقم سفينة الصيد الإسبانية المفقودين.

غرقت السفينة في نيوفاوندلاند قبالة كندا في وقت مبكر من يوم أمس.

وكانت سفن أخرى قد انتشلت ثلاثة ناجين وعشر جثث من المنطقة التي عادة تصطاد فيها الأساطيل الإسبانية والبرتغالية.

وأرسل خفر السواحل الكندي سفينة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحطام بعد أن تلقى مسؤولو الإنقاذ نداء الاستغاثة.

السفينة، فيلا دي بيتانكسو، كانت تضم طاقماً يتألف من 24 شخصاً، 16 منهم من إسبانيا وخمسة من بيرو وثلاثة من غانا.