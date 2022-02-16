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أوكرانيا وبريطانيا يتفقان على مزيد من الخطوات لمواجهة "العدوان الروسي"

05:40 م الأربعاء 16 فبراير 2022
أوكرانيا وبريطانيا يتفقان على مزيد من الخطوات لمواجهة "العدوان الروسي"

وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

اتفق وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ونظيرته البريطانية ليز تروس على الخطوات التالية لمواجهة العدوان الروسي.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء أن كبار الدبلوماسيين تبادلا خلال محادثة هاتفية "تقييمات الأزمة الأمنية التي خلقتها روسيا واتفقا على الخطوات التالية التي يجب أن تتخذها كييف ولندن لردع روسيا عن المزيد من العدوان على أوكرانيا".

ومن جانبه، أعرب كوليبا عن امتنانه لبريطانيا العظمى على "الدعم الأمني والمالي الواسع النطاق لأوكرانيا، على خلفية الإجراءات العدوانية الروسية".

وتدعم تروس مبادرة أوكرانيا لاستخدام آليات الحد من المخاطر وفقًا لوثيقة فيينا وتعهدت بدعم المبادرات الأوكرانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار وزير خارجية أوكرانيا إلى الإجراءات المدمرة التي تبناها البرلمان الروسي بهدف الاعتراف بمناطق معينة من منطقتي لوهانسك ودونيتسك كجزء من روسيا الاتحادية، مما يشكل تهديدًا بانسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك إذا اتخذت قيادة البلاد قرارًا في هذا الصدد.

كما نسق الطرفان الخطوات لمواجهة تنفيذ مثل هذا السيناريو.

وأولى الوزيران اهتمامًا خاصًا للاستعدادات لإطلاق تنسيق ثلاثي جديد للتعاون بين أوكرانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

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Asha
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