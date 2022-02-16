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مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان

05:07 م الأربعاء 16 فبراير 2022
مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان

الشرطة السودانية

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الخرطوم- (بي بي سي):

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وجرح العشرات خلال حادث سير في منطقة بارا في ولاية في شمال كردفان في السودان .

وقال بيان صادر عن الشرطة السودانية إن الحادث نتج عن اصطدام حافلتين نتيجة السرعة الزائدة، مشيرة إلى أن إحدى الحافلتين انقلبت مما أدى الى وفاة عشرة أشخاص وجرح العشرات.

وعادة ما تشهد طرق المرور السريع حوادث سير مروعة في ظل رداءة الطرق والإهمال من السائقين والتخطي الخاطئ، وفقاً لما تقوله إدارة المرور.

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