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وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بكورونا

03:52 م الأربعاء 16 فبراير 2022
وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بكورونا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

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وكالات:

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى اختبار الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية.

وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".

وكان الرئيس التركي أعلن يوم 5 فبراير الحالي أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية.

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في اليوم التالي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضعه الصحي جيد.

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