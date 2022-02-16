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ميقاتي: لبنان يحتاج لخطة تعاف اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي

03:30 م الأربعاء 16 فبراير 2022
ميقاتي: لبنان يحتاج لخطة تعاف اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي

رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي

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بيروت- ( د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء أن "هناك حاجة لخطة تعاف اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بـ"الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، إن "نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية".

وأكد ميقاتي على "أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد، والتي تشكل أساسا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة، ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثان وزاري وتقني لانهاء الخطة قبل ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

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