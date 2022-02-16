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مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية

03:19 م الأربعاء 16 فبراير 2022
مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية

الشيخ الدكتور أحمد الناصر

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الكويت- (د ب أ ):

جدد مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الثامن فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لسحب الثقة من الوزير.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بـ "الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب وفق مقدمه".

أما المحور الثاني فيتعلق بـ "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".

ويعنى المحور الثالث ، حسب صحيفة الاستجواب، بـ "عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج".

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت".

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