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نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى البحرين "خيانة"

03:17 م الأربعاء 16 فبراير 2022
نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى البحرين "خيانة"

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

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بيروت- ( د ب أ ):

وصف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للبحرين، بأنها "عمل خيانة بامتياز من قادة البحرين".

وقال قاسم، في كلمة بحفل ‏ولادة الإمام علي في بيروت صادرة عن العلاقات الإعلامية لحزب الله اليوم الأربعاء، :" إذا ‏كانوا يعتقدون أن هذا التطبيع يحميهم من واجباتهم اتجاه شعبهم واتجاه الحقوق ‏المهدورة فهم مخطئون، وإذا كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستعطيهم شيئًا هم مخطئون، ‏إسرائيل تأخذ ولا تعطي".

وأضاف :"البحرين ترتكب جريمة تاريخية بهذا التطبيع هو ودول الخليج التي طبعت أو تريد أن تطبع، وإذا ظنوا ‏أنهم ربحوا فسيكتشفون قريبًا أنهم خسروا".

وأضاف قاسم أن حزب الله من أكثر المتحمسين لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، داعياً إلى عدم التمنع عن المشاركة في الانتخابات، مشددا على ضرورة الانتقال من هذه المرحلة الصعبة والمتوترة إلى مرحلة جديدة تفتح فيها آفاقا بأن ‏يكون ممثلو الشعب بعد الانتخابات هم الذين يختارون شكل الحكومة وطبيعة الرئاسة وكيفية ‏المتابعة، ويدخلون في مناقشة الخطط المختلفة التي تؤدي إلى التعافي والاستقرار.

وتابع "‏علينا أن ننزل جميعًا إلى صناديق الاقتراع شبابا وشابات وكهولًا ورجالًا ونساءً من ‏دون استثناء، كل المبررات مرفوضة في التمنع عن الانتخابات".

ولفت إلى أن عدم النزول إلى الانتخابات خدمة للخصوم ثم للأعداء، لأن اليوم كل ‏الرهان على هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن " جماعات المجتمع المدني من أتباع السفارة الأمريكية دائمًا يتحركون ضد حزب الله"، معتبرا أنهم "أدوات مباشرة للمشروع الأمريكي ‏الإسرائيلي الذي يخدم الأعداء ولا يخدم الوطن ولا المواطنين".

وأعلن أن " حزب الله شوكة بعين أمريكا ‏وإسرائيل، لأن حزب الله نجح في تحرير الأرض وطرد التكفيريين، وفي خدمة الناس، ‏والمساعدات الاجتماعية، والوقوف بوجه كل الانحرافات التي كانت تحصل في هذا البلد، هم ‏لا يريدون حزباً يريد استقلالا وسيادة لأن هذا يعيق مشروع إسرائيل".

يذكر أن موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد 15 مايو المقبل ، أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فمن المقرر أن يجري يومي الجمعة السادس من مايو المقبل و الأحد الثامن من نفس الشهر ، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

الشيخ نعيم قاسم حزب الله اللبناني إسرائيل البحرين نفتالي بينيت بيروت

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