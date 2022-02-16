بيونتيك تعتمد حلول الحاويات لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

ماينتس/ماربورج- (د ب أ):

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية، المطورة للقاح مضاد لكورونا، جلب مرافق إنتاج كاملة التجهيز وقابلة للنقل إلى أفريقيا لإنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووى الريبوزى النقال التي طورتها الشركة .

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أنه من المخطط توريد مرافق الإنتاج إلى رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع كل دولة على حدة ومع الاتحاد الأفريقي.

ويمكن في هذه المرافق إنتاج لقاح كورونا، وكذلك أيضا لقاحات محتملة ضد السل والملاريا.

وتحدثت الشركة عن "خطوة إضافية لتحسين إمدادات اللقاحات في أفريقيا".

وتتكون المرافق، التي طورتها بيونتيك، من عدة حاويات مجمعة ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لعملية التصنيع. ومن المقرر أن يصل المرفق الأول إلى أفريقيا في النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد اثني عشر شهرا من التسليم إلى الوجهة.

وعرضت الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، اليوم الأربعاء الحاويات في مصنعها بمدينة ماربورج، وكان من بين الحاضرين رؤساء رواندا وغانا والسنغال - بول كاجامي، ونانا أكوفو-أدو، وماكي سال، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس.

يُذكر أنه تم إنتاج لقاح "بيونتيك/فايزر" قبل حوالي عام في مصنع بيونتيك بماربوج.