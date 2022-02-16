طرد طالبات يرتدين الحجاب من المدارس في ولاية هندية

نيودلهي- (د ب أ):

طردت عدة مدارس في ولاية بجنوب الهند، اليوم الأربعاء طالبات، أصررن على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن العديد من الطالبات، اللاتي كن يرتدين الحجاب، في مدن "فيجايابورا وكالابوراجي وشيفاموجا ومدن أخرى بولاية "كارناتاكا"، حرموا من الدخول، من قبل إدارات المدارس .

وقال مديرو وإدارات المدارس للصحفيين إنهم يتبعون أوامر مؤقتة، للمحكمة العليا بالولاية، سمحت للمدارس والكليات باستئناف الدراسة فقط، شريطة عدم ارتداء أي ملابس دينية في الفصول الدراسية.

غير أن بعض الطالبات ذكرن أن المدارس لم تبلغهن بأنه لن يتم السماح لهن بارتداء الحجاب، ونظمن احتجاجات لدى طردهن .

ووصفت الطالبات الخطوة بأنها غير عادلة، وذكرن أنهن دائما ما يحضرن الفصول الدراسية وهن يرتدون الحجاب.

يشار إلى أنه تم إعادة فتح المؤسسات التعليمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن تم إغلاقها، الأسبوع الماضي، في أعقاب احتجاجات من قبل طلاب مسلمين، ضد حظر الحجاب ومن قبل طلاب هنود ونشطاء يمينيين، يؤيدون الحظر.

وتخلل الاحتجاجات الرشق بالحجارة وإشعال حرائق متعمدة وضرب المحتجين بالهراوات من قبل رجال الشرطة، في العديد من البلدات.