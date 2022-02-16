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الرئيس البرازيلي: زيارتي إلى موسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة

01:43 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الرئيس البرازيلي: زيارتي إلى موسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة

فلاديمير بوتين

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وكالات:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وفي مستهل لقاء الزعيمين في الكرملين اليوم الأربعاء رحب بوتين بزيارة بولسونارو قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لا سيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركائنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".

بدوره وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.

وكان الكرملين أفاد سابقا بأن الرئيسين سيناقشان القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والبرازيل وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي الإنساني، إضافة إلى بحثهما الأجندة الدولية.

فلاديمير بوتين جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي روسيا

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