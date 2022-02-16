إعانة بطالة: الجزائر أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للعاطلين عن العمل

الجزائر-(بي بي سي):

قال الرئيس الجزائري إن الحكومة ستقدم إعانات بطالة للشباب، تبلغ 13 ألف دينار وستمنح ابتداء من شهر مارس/آذار المقبل. والمخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون للصحفيين إن المدفوعات للباحثين عن عمل ستخصص للذين تتراوح أعمارهم بين 19 والـ40. وسيتمكن المستحقون من تحصيل أقساط حوالي 100 دولار شهريا، بالإضافة إلى بعض المزايا الطبية، حتى يجدوا عملاً.

وأعلن تبون أن الجزائر بهذا ستكون أول دولة خارج أوروبا تقدم هذه الميزة، وأضاف أن هناك الآن أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل في الجزائر.

وجاءت تلك التصريحات في اللقاء الدوري للرئيس مع ممثلي الصحافة الوطنية.