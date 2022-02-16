الصومال: حركة الشباب تهاجم مراكز للشرطة في مقديشو

12:20 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الصومال: حركة الشباب تهاجم مراكز للشرطة في مقديشو

الصومال

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مقديشو- (بي بي سي):

هاجم مقاتلو حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش في العاصمة مقديشو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحسب مصادر حكومية.

وسُمع دوي عدد من الانفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النارفي المدينة بعد منتصف الليل. ولم تعلن السلطات بعد عن الخسائر أو الأضرار..

وقال وزير الأمن الداخلي في الصومال على تويتر إن قوات الأمن هزمت المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وشهد الصومال في الأسبوع الماضي مقتل ستة أشخاص على الأقل، عندما استهدف انتحاري حافلة صغيرة كانت تقل مسؤولين عن الانتخابات البرلمانية التي تجري حالياً في البلاد.

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