طفل جزائري يلقى مصير ريان المغربي

10:08 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
طفل جزائري يلقى مصير ريان المغربي

ارشيفية

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وكالات:

توفي طفل جزائري إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي، في ولاية الشلف، حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.

وتوفي عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي على مستوى قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف.

وناشد أهالي المنطقة تدخل السلطات البلدية لأجل تزويد المنطقة شبكة الصرف الصحي وردم الحفر المستحدثة لتجميع المياه القذرة.

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