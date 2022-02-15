"ميتا" تغيير اسم خانة أساسية في "فيسبوك"

09:32 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"ميتا" تغيير اسم خانة أساسية في "فيسبوك"

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك" تغيير اسم خانة (News Feed) وهو الجزء الأساسي من الخدمة والذي يعلم المستخدمون ما شاركه أصدقاؤهم وعائلتهم.

ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني فإن الاسم الجديد للخدمة هو Feed فقط. ويعكس تغيير الاسم بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذي يراه الناس على المنصة ولا يؤثر التغيير على تجربة التطبيق.

وقد أظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على قدر أكبر من المشاركة على المنصة مقارنة بالمعلومات القائمة على الحقائق.

هذا المحتوى من

Asha
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