الخارجية البحرينية: ولي العهد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

08:53 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
الخارجية البحرينية: ولي العهد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

عبد اللطيف بن راشد الزياني

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وكالات

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، إن زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، إلى البحرين، "علامة فارقة" في العلاقات واتفقنا على تعزيز التعاون.

وأعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل.

وفي وقت سابق، استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في المنامة.

عبد اللطيف بن راشد الزياني وزارة الخارجية البحرينية البحرين إسرائيل

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