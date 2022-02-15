استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب نهاد أمين البرغوثي (20 عامًا)، من قرية كفر عين، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وكان الشاب البرغوثي أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات شهدتها قرية النبي صالح ظهر اليوم، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.