"ناسا" تكشف عن جسم يصطدم بسطح القمر في يوم 4 مارس

07:03 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"ناسا" تكشف عن جسم يصطدم بسطح القمر في يوم 4 مارس

ناسا

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واشنطن - (د ب أ)

قدمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تصحيحًا، بعد تقارير أولية عن سقوط وشيك لصاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" على سطح القمر، وأشارت في التصحيح إلى أن تحليلاً جديدًا يظهر أن الحطام الذي من المقرر أن يسقط على القمر من المرجح أن يكون جزءا من صاروخ صيني قديم.

ومن المحتمل أن يكون الصاروخ هو "تشانجي 5-تي 1" الذي تم إطلاقه من الأرض إلى الفضاء في 2014.

وخلصت وكالة ناسا إلى ذلك من مدارات الصاروخ في 2016 و2017، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن المتوقع أن يحدث التصادم على الجانب البعيد من القمر في الرابع من مارس.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يصطدم صاروخ "فالكون 9" الطائش الذي أطلقته "سبيس إكس" بالقمر الشهر المقبل.

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