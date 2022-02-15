البرلمان الروسي يطلب من بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

07:01 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
البرلمان الروسي يطلب من بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

دعا برلمانيون روس الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بأن المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا، لوهانسك ودونيتسك، "جمهوريتان شعبيتان".

وفي حال وافق بوتين على القرار، فمن الضروري أن يتم منح اعتراف دبلوماسي بالمنطقتين اللتين يقاتل فيهما انفصاليون تدعمهم روسيا، قوات الحكومة الأوكرانية منذ عام 2014.

ومن شأن مثل هذه الخطوة تصعيد التوترات بين البلدين بصورة كبيرة في وقت يخشى فيه العالم بسبب مخاوف من أن تغزو روسيا جارتها.

وصوت مجلس النواب الروسي (دوما) بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء، لصالح إرسال الوثيقة إلى الرئيس. وقال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن الاقتراح سيكون على مكتب بوتين على الفور.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في عام 2014، ودعمت بعد ذلك أيضا الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

فلاديمير بوتين دونيتسك روسيا البرلمان الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نقابة الموسيقيين تعلن إيقاف عمر كمال.. وبيان بالتفاصيل بعد قليل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا