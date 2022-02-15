تفاديًا للمواجهة مع روسيا.. إسرائيل ترفض بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا

(دويتشه فيله)

الصحافة الإسرائيلية تكشف عن رفض الحكومة بيع القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا. وعزت التقارير ذلك إلى رغبة إسرائيل في عدم إزعاج الروس، رغم المجهودات التي قامت بها أوكرانيا للحصول على الصفقة.

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن إسرائيل رفضت بيع المنظومة لكييف "حتى لا تزعج الروس". ونقل الموقع عن مصادر لم يفصح عنها أن الحكومة تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس يتفهمون حاجة إسرائيل للتصرف بحذر عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.

وذكر الموقع أن أداء المنظومة خلال مواجهات مايو من عام 2021 مع فصائل قطاع غزة، جعلت آخرين، وبينهم أوكرانيا، يبدون رغبة في الحصول عليها. وأضاف أن كييف بدأت حملة ضغط على نواب في واشنطن لتسهيل التوصل إلى اتفاق. كما طلب الأوكرانيون رسميا من الولايات المتحدة في الربيع الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم، قبل أن تتزايد المخاوف من احتمال ملموس لغزو روسي.