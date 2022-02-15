تفاديًا للمواجهة مع روسيا.. إسرائيل ترفض بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا

06:18 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
تفاديًا للمواجهة مع روسيا.. إسرائيل ترفض بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا

علم إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(دويتشه فيله)

الصحافة الإسرائيلية تكشف عن رفض الحكومة بيع القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا. وعزت التقارير ذلك إلى رغبة إسرائيل في عدم إزعاج الروس، رغم المجهودات التي قامت بها أوكرانيا للحصول على الصفقة.

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن إسرائيل رفضت بيع المنظومة لكييف "حتى لا تزعج الروس". ونقل الموقع عن مصادر لم يفصح عنها أن الحكومة تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس يتفهمون حاجة إسرائيل للتصرف بحذر عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.

وذكر الموقع أن أداء المنظومة خلال مواجهات مايو من عام 2021 مع فصائل قطاع غزة، جعلت آخرين، وبينهم أوكرانيا، يبدون رغبة في الحصول عليها. وأضاف أن كييف بدأت حملة ضغط على نواب في واشنطن لتسهيل التوصل إلى اتفاق. كما طلب الأوكرانيون رسميا من الولايات المتحدة في الربيع الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم، قبل أن تتزايد المخاوف من احتمال ملموس لغزو روسي.

هذا المحتوى من

DW-world
إسرائيل روسيا القبة الحديدية أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. سموحة 1-0 الزمالك.. الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا