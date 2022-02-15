مظاهرات في أفغانستان احتجاجًا على استيلاء واشنطن على الأموال الأفغانية

كابول - (بي بي سي)

خرج الآلاف في المدن الأفغانية احتجاجًا على قرار جو بايدن الاستيلاء على ما يقرب من نصف الأموال الأفغانية في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على أمر فى الأسبوع الماضى يقترح فيه تخصيص 3.5 مليارات دولار تعويضا لضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وقال أحد المتظاهرين إنه يجب تعويض الأفغان الذين دمرت الحرب بلادهم.

وحذرت طالبان يوم الاثنين من أنها ستضطر إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إن لم تفرج واشنطن عن الأصول الأفغانية بالكامل.

وكانت الدول المانحة قد جمدت 9 مليارات دولار تقريبا من الأموال والأصول الأفغانية بعد وصول طالبان إلى السلطة قبل ستة أشهر.