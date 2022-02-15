بعد ليلة من المواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم حي الشيخ جراح

تل أبيب - (بي بي سي)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة، ودمرت مكتب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص في الجانب الغربي من الحي، واعتدت على الأهالي والمتضامنين في المكان. بحسب وكالة الانباء الفلسطينية.

وجدد عضو الكنيست إيتمار بن غفير اقتحامه للحي برفقة عدد من المستوطنين.

وكالنت الاشتباكات قد تجددت خلال الليل في الحي وأصيب أربعة متظاهرين فلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وإسرائيليين من اليمين المتطرف.

واستخدمت الشرطة قنابل الصوت لتفريق الفلسطينيين، واعتقلت 9 أشخاص لإلحاق أضرار بالسيارات وإلقاء الحجارة.

وألقي باللائمة في التوترات الأخيرة في الحي على السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي أنشأ ما سماه مكتبا له في الحي. وكانت الاضطرابات في الشيخ جراح عاملاً رئيسياً في الأحداث التي بلغت ذروتها في حرب غزة الأخيرة.