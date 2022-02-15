بوتين: نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو

06:06 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
بوتين: نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو

فلاديمير بوتين

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وكالات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على ضرورة البت في إغلاق موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو اليوم وليس في المستقبل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ورد بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد مباحثات استمرت لأكثر من 3 ساعات، قائلاً إن مسألة منح كييف العضوية في حلف الناتو "ليس على جدول الأعمال".

وقال بوتين بهذا الخصوص إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف بعد غد وليس غدا فذلك لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا.

فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا الناتو

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