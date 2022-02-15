خلال لقائه مع شولتس.. بوتين يدعو إلى تشغيل خط "نورد ستريم 2"

موسكو - (د ب أ)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو اليوم الثلاثاء إلى تشغيل خط نورد ستريم 2.

وقال بوتين في الكرملين إن مشروع البنية التحتية يعضد أمن الطاقة في أوروبا مشيرا إلى أن المشروع هو عبارة عن مشروع اقتصادي محض وصديق للبيئة بلا "تلون سياسي"، وأضاف أن الخط الذي يمر عبر البلطيق رابطا بين روسيا وألمانيا جاهز للتشغيل منذ ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أبدى بوتين استعداده للاستمرار في استخدام الأراضي الأوكرانية بعد 2024 كبلد عبور لتوريدات الغاز إلى أوروبا طالما كانت هناك حاجة لهذا في الغرب.

وتتخوف أوكرانيا من التعرض لخسائر ضخمة عندما لا يتم استخدام أراضيها كبلد عبور للغاز الروسي في حال تشغيل خط نورد ستريم 2.

وكان قد تم إكمال خط نورد ستريم لكنه لم يبدأ التشغيل بسبب عدم صدور تصديق بعد من الجهات المختصة في ألمانيا.

ومن المنتظر أن ينقل الخط نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا.

كانت الولايات المتحدة هددت بوقف المشروع في حال غزو روسيا لأوكرانيا.