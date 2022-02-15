النرويج تعلن نشر قوات عسكرية في ليتوانيا لتعزيز تواجد الناتو

05:57 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
النرويج تعلن نشر قوات عسكرية في ليتوانيا لتعزيز تواجد الناتو

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النرويج - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع النرويجي أود روجر إينوكسن، اليوم الثلاثاء، مساهمة بلاده في تعزيز الانتشار العسكري للناتو في ليتوانيا، بإرسال ما يصل إلى 60 جنديًا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وسط استمرار الوضع المتوتر في أوكرانيا.

وقال إينوكسن -في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية- "نريد المساهمة في تعزيز وجود الحلفاء وأمنهم في دول البلطيق لإظهار التضامن مع حلفائنا. وسنعمل على ذلك من خلال ارسال قوات عسكرية إلى ليتوانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب البيان، سيتم إعادة انتشار الجنود النرويجيين في ليتوانيا في غضون أيام ومن المقرر أن يستمر انتشارهم هناك لمدة ثلاثة أشهر، ولكن يمكن تمديد الفترة.

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة حيث اتهمت كييف والغرب روسيا بالنية مهاجمة جارتها، مستشهدة بحشد من القوات على الحدود المشتركة بين موسكو وكييف، وهي اتهامات رفضتها موسكو مرارًا وتكرارًا ، معتبرة أن الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، تعد تهديدًا لأمن روسيا.

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Asha
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