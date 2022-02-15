انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

بدأت فترة الحملة الانتخابية الرئاسية رسميا في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، ما يسمح للمرشحين بالتجمع في الشوارع وإطلاق حملات إعلانية، في محاولات لجذب الناخبين قبل الانتخابات المقررة في التاسع من مارس.

ومن المقرر أن تستمر الحملات لمدة 22 يوما.

ولم يتسن للرئيس الحالي مون جيه-إن الترشح لإعادة انتخابه، بعدما أمضى خمس سنوات في المنصب.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن السباق قد يكون متقاربا بين لي جيه-ميونج المرشح عن الحزب الديمقراطي، وبين يون سيوك-يول المرشح عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

وسجل 14 شخصا رغباتهم في الترشح لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مراقبة الانتخابات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تُجرى بعد تخفيض سن الاقتراع القانوني من 19 إلى 18 عاما في 2020.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بأهمية بالغة.

وفي ظل النظام الرئاسي في البلاد، تمر كافة القرارات المهمة تقريبا عبر رئيس الدولة، ويمكن نظريا للرئيس اتخاذ قرارات حتى إذا ما قوبلت بالمعارضة من الأغلبية في البرلمان.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس القادم مهامه في مايو المقبل.